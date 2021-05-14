Более 1,7 тысячи ракет выпустили по Израилю за последние 4 дня

По крайней мере 1750 ракет выпустили из сектора Газа для атаки Израиля за последние четыре дня. Число погибших израильтян увеличилось до семи. Об этом сообщила Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter.

Военные заявили, что в результате ударов пострадали 523 жителя Израиля. Причинен ущерб множеству домов, школе, больнице.

«В ответ [на эти удары] Армия обороны Израиля поразила более 650 террористических целей в секторе Газа, включая пусковые ракетные установки, 10 тоннелей, [которые палестинские радикалы используют для атак на Израиль], более 100 боевиков [движения] ХАМАС и „Исламского джихада“», — сказано в сообщении.

Минздрав прибрежного анклава сообщил, что жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 109 палестинцев. В их числе 28 детей и подростков, а также 15 женщин. Более 620 человек получили ранения.

Конфликт между между Израилем и Палестиной обострился вечером 10 мая. Причиной этого стало решение суда о принудительном выселении нескольких палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джарах. Последние дни обе стороны ведут обстрелы.