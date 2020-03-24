Более 1,7 тысячи человек заразились коронавирусом за последние сутки в Иране
Более 1,7 тысячи новых случаев коронавируса зафиксировано в Иране за последние сутки. 122 человека скончались. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на телеканал IRINN.
Точное количество заболевших в стране достигло 24811. 1934 человека погибли, 8913 — выздоровели.
Ранее стало известно, что в одном из цветочных магазинов Солнечногорска стали продавать необычные букеты. Классические тюльпаны и розы на витринах потеснили рулоны туалетной бумаги. Именно из нее, гречки, гороха и даже тушенки начала создавать композиции местный флорист.