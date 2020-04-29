Более 157 тысяч зараженных зафиксировали в Германии
Специалисты из института Роберта Коха установили, что число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 157 тысяч человек. Об этом сообщила «Газета.ru».
По результатам теста положительный диагноз поставили 1 304 пациенту за сутки. В общем 157 641 житель страны зарегистрирован как зараженный новым типом коронавируса.
За сутки погибли 163 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее количество смертей достигло 6 115. Примерно 120 тысяч людей вылечились.