Более 150 россиян изолировали на Кубе с диагнозом COVID-19

В начале июля около 150 туристов из России, пилетевших отдыхать на Кубу, сдели положительный текст на коронавирус и были отправлены в отель на изоляцию. Об этом сообщила РИА «Новости» генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.

«Речь идет о туристах с трех рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля. На первом из них 30 июня тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человек с положительным результатом на COVID, включая членов экипажа. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это — достаточно много», — рассказала дипломат.

Также по ее словам, 130 россиян поместили в номера на самоизоляцию в последующие дни. Из тех, кто прибыл в страну до 29 июня в обсерваторах находятся только 14 человек. Одного гостпитализировали в столицу Кубы с осложнениями.

В соцсетях туристы заявляют, что никто из них на самом деле не заболел. У многих вообще есть привики и справки о наличии антител или же ПЦР-тесты. В итоге генконсул сообщает о недовольстве туристов. Мгеладзе заподозрила кубинские лаборатории в каких-то неполадках. Она отметила, что власти страны не комментируют происходящее.