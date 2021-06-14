Более 150 погибших обнаружили после крушения лодки у берегов Йемена

После крушения лодки с мигрантами из Африки были обнаружены более 150 тел в море у берегов Йемена. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадас».

По предварительным данным, на борту затонувшей у побережья Йемена лодки находились более 250 мигрантов из Африки. Газета Asharq al-Awsat ранее сообщила об обнаружении 25 тел нелегальных мигрантов из Африки.

По данным Sky News Arabia, судно, на борту которого находились более 250 мигрантов, затонуло у берегов Йемена.

Весной этого года подлодка ВМС Индонезии затонула во время учений, а вместе с ней и все 53 моряка. Сначала в той зоне обнаружили нефтяное пятно и неопознанный объект, обломки всплыли уже позже. Причина исчезновения все еще остается загадкой. Возможно, субмарина ушла на слишком большую глубину.

Помощь в поисках подлодки предложил ряд стран, в том числе Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия. Эксперты предположили, что на Nanggala-402 зашло большее количество членов экипажа, чем требовалось. Известно, что подлодка потонула резко и быстро.