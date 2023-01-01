01 января 2023, 23:45
Более 150 человек пострадали в Багдаде в новогоднюю ночь от фейерверков и стрельбы
Минздрав Ирака: в Багдаде от фейерверков в новогоднюю ночь пострадали около 150 человек
В столице Ирака Багдаде в новогоднюю ночь от фейерверков и беспорядочной стрельбы пострадали минимум 150 человек. Об этом агентству INA сообщил представитель Минздрава страны Сейф аль-Бадр.
«По первоначальным данным, число пострадавших в Багдаде из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы достигло 150, среди них не менее 20 получили травмы глаз», — отметил аль-Бадр.
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Представитель министерства здравоохранения сообщил, что по предварительным данным погибших нет. Он пообещал позднее представить статистику по пострадавшим во всех провинциях Ирака.
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Во Франции в результате беспорядков в новогоднюю ночь сожгли 690 автомобилей. За ночь жандармы и полицейские произвели 490 задержаний. В ночь на 1 января во Франции работали 90 тысяч правоохранителей. Есть сообщения о пострадавших со стороны полицейских.
В России новогодняя ночь прошла спокойно. Более 66 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок
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