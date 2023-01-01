Мир 01 января 2023, 23:45 Более 150 человек пострадали в Багдаде в новогоднюю ночь от фейерверков и стрельбы Минздрав Ирака: в Багдаде от фейерверков в новогоднюю ночь пострадали около 150 человек freepik

Читать 360tv в

В столице Ирака Багдаде в новогоднюю ночь от фейерверков и беспорядочной стрельбы пострадали минимум 150 человек. Об этом агентству INA сообщил представитель Минздрава страны Сейф аль-Бадр.

«По первоначальным данным, число пострадавших в Багдаде из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы достигло 150, среди них не менее 20 получили травмы глаз», — отметил аль-Бадр.

Реклама

Представитель министерства здравоохранения сообщил, что по предварительным данным погибших нет. Он пообещал позднее представить статистику по пострадавшим во всех провинциях Ирака.

Реклама

Во Франции в результате беспорядков в новогоднюю ночь сожгли 690 автомобилей. За ночь жандармы и полицейские произвели 490 задержаний. В ночь на 1 января во Франции работали 90 тысяч правоохранителей. Есть сообщения о пострадавших со стороны полицейских.

В России новогодняя ночь прошла спокойно. Более 66 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок