Более 150 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное за 3 апреля

В течение третьего апреля из Мариуполя удалось эвакуировать 164 мирных жителя, среди них 32 ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщил территориальный штаб обороны Донецкой Народной Республики.

Людей привезли в населенный пункт Безыменное в Новоазовском районе, где МЧС ДНР оказывает им всю необходимую помощь.

Штаб теробороны ДНР призвал мирных жителей республики не вступать в прямые столкновения с украинскими националистами, беречь себя и близких.

Накануне из Мариуполя эвакуировали 328 человек, из них 72 ребенка.

Ранее журналист Александр Сладков показал видео, на котором плененные войсками ДНР украинские военнослужащие трудятся в Мариуполе на общественных работах по приготовлению еды, уборке территории, выносу мусора.