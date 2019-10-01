Более 1,5 млн новых устройств Xiaomi продали в Индии за несколько часов

По данным издания, рекордные продажи объясняются большими скидками в честь традиционного индийского и индуистского праздника «Дивали» («Фестиваль огней»), который пользуется большой популярностью среди населения Индия. Уточняется, что через неделю, восьмого октября, на территории страны состоится следующая большая распродажа техники.