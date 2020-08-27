Более 1,5 млн евро выделит ЕК на развитие гражданского общества в КНР

Из документа следует, что деньги выделяются на расширение возможностей организаций гражданского общества участвовать в процессах развития и госуправления в КНР.

Отмечается, что реализация данной инициативы поспособствует вовлечению этих структур в борьбу с климатическими изменениями и привлечению женщин к социальной, политической и экономической жизни страны.