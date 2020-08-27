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    27 августа 2020, 10:16

    Более 1,5 млн евро выделит ЕК на развитие гражданского общества в КНР

    Артур Блянихов

    ЕК (Европейская комиссия) планирует выделить на развитие организаций гражданского общества в Китае до 1,7 миллиона евро. Об этом сообщил RT.

    Из документа следует, что деньги выделяются на расширение возможностей организаций гражданского общества участвовать в процессах развития и госуправления в КНР.

    Отмечается, что реализация данной инициативы поспособствует вовлечению этих структур в борьбу с климатическими изменениями и привлечению женщин к социальной, политической и экономической жизни страны.

    Новости SMI.FM