Мир 11 декабря 2022, 00:19 Более 1,5 миллиона человек остались без света в Одесской области Президент Украины Зеленский: в Одесской области более 1,5 млн человек остались без света Pxhere

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Свыше 1,5 миллиона жителей Одесской области остались без электричества. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

В регионе, по словам Зеленского, подключена только критическая инфраструктура. Президент Украины добавил, что для восстановления электроснабжения потребуется несколько дней. Энергосистема Украины, как он заметил, «мягко говоря, очень далека от нормального состояния».

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При этом в департаменте систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА предположили, что восстановление электроэнергии займет гораздо больше времени.

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«Дело не в днях, а даже неделях и не исключено, что два-три месяца», — говорится в сообщении департамента, которое привели Telegram-каналы украинских СМИ.

Российские военные с 10 октября начали наносить удары по объектам военного управления, энергетической инфраструктуры и оборонной промышленности Украины. Такое решение Минобороны России приняло после террористической диверсии, устроенной украинскими боевиками на Крымском мосту.