Более 15 человек пострадали в парке аттракционов в Китае. Видео

В китайской провинции Хунань на аттракционе произошла авария. В результате пострадали 15 человек. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Речь идет о цепочной карусели. По предварительным данным, контроль над аттракционом был потерян из-за сбоя, в результате некоторые выпали из качелей.

В соцсетях появилось видео с места происшествия. Одна из девушек, находившихся в этот момент на аттракционе, каталась и кричала от прилива адреналина. Карусель поднимала качели на приличную высоту. После механизм начал опускать качели — в этот момент произошел сбой. Девушка резко вылетела и упала на землю. На этом ролик заканчивается.

Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Предварительно, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас карусель закрыта. Следствие будет выяснять причину произошедшего.