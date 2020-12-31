Более 140 рейсов отменили в Японии из-за сильного снегопада

Больше всего досталось районам Токио и Осака, а также северными префектурам. Также из-за непогоды на нескольких линиях экспрессов ограничили скорость движения. По данным телеканала, вечером планируется приостановить сообщение на линии в районе префектуры Ямагата и полностью перекрыть движение на одной из магистралей на юго-западном острове Кюсю.

Японцы начали выкладывать фото заснеженных улиц в соцсети.

Кадры получились эффектные. Некоторые пользователи отметили, что в этом году зима не только красочнее, но и холоднее.

Тем не менее сегодня стало известно об одной жертве непогоды. Телевидение сообщило, что в японской префектуре Иватэ погиб пожилой мужчина. Он убирал снег на тракторе и сбрасывал его в реку. По предварительной информации, он упал в воду и не смог выбраться.

Ранее метеорологическое управление страны предупреждало жителей, что с 31 по 1 ожидаются сильные снегопады и бури. Поэтому горожан попросили не выходить без особой необходимости из дома. В северных районах и на побережье в новогоднюю ночь может выпасть до 120 сантиметров снега.