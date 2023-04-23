Мир 23 апреля 2023, 03:19 Более 140 человек захотели эвакуироваться из Судана — посольство Посол России Черновол: около 140 человек подтвердили заявку на эвакуацию из Судана Freepik

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Желание эвакуироваться из Судана в Россию подтвердили 140 человек, и список растет из-за запросов от иностранных граждан. Об этом РИА «Новости» сообщил РФ в Хартуме Андрей Черновол.

«Список, где мы учитываем российских граждан, дипломатов и так далее, составляет порядка 300 человек. Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растет не за счет российских граждан, они все уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран», — сообщил Черновол.

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Российский посол отметил, что планы по эвакуации сложно осуществить. Даже при наличии гарантий с обеих сторон, пересечение линии соприкосновения — очень рискованный шаг.

Спецназ Судана ранее выразил готовность открыть аэропорты для эвакуации иностранцев из дружественных государств. Предложение выдвинули в рамках гуманитарного перемирия, которое началось 21 апреля утром и продлится трое суток.