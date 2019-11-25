Более 14 тысяч овец утонули в Черном море

У берегов Румынии перевернулось судно, на котором перевозили свыше 14 тысяч овец. Экипаж корабля не пострадал. Среди животных спаслись всего несколько десятков.

Грузовое судно Queen Hind покинуло порт Мидия 24 ноября под флагом Палау, сообщил телеканал BBS News. Корабль направлялся в порт Джидда в Саудовской Аравии. Причина, по которой он опрокинулся, неизвестна.

Полиция, пожарные и румынская береговая охрана начали операцию по спасению овец. Из моря удалось достать чуть более 30 животных. Остальные, предположительно, утонули.

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Из 22 членов экипажа, которые являются гражданами Сирии, медицинская помощь потребовалась только одному моряку — он получил переохлаждение, упав в море. Сейчас жизнь мужчины вне опасности.

Местные власти расследуют обстоятельства произошедшего после того, как завершится операция по спасению овец и поднятию судна.