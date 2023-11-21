Мир 21 ноября 2023, 18:46 Более 14 тонн золота купила Швейцария у России

Читать 360tv в

Швейцария импортировала более 14 тонн золота российского происхождения в октябре на сумму 874 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Отмечается, что импорт соответствовал действовавшим на момент поставки условиям. Приобретенное золото поступило в Швейцарию через Великобританию и Молдавию.

Реклама

Как сообщила «Свободная пресса», продолжать импорт позволяет отсутствие ограничений на металл, вывезенный из РФ и переработанный российскими предприятиями до марта 2022 года.