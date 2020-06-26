Более 1,4 млрд долларов выплатили американские власти «мертвым душам» в качестве компенсации за коронавирус
Власти США выплатили 1,4 миллиарда долларов «мертвым душам» в качестве компенсации в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила «Политика сегодня».
По данным издания, чуть больше одного миллиона платежей направили умершим гражданам. Это объясняется тем, что на первом этапе отправители компенсаций не сопоставили информацию о потенциальных получателях с базой регистрации умерших. Отмечается, что Счетная палата США порекомендовала налоговикам найти недорогие способы, чтобы оповестить людей о способе возврата средств.