Более 1,4 млрд долларов выплатили американские власти «мертвым душам» в качестве компенсации за коронавирус

По данным издания, чуть больше одного миллиона платежей направили умершим гражданам. Это объясняется тем, что на первом этапе отправители компенсаций не сопоставили информацию о потенциальных получателях с базой регистрации умерших. Отмечается, что Счетная палата США порекомендовала налоговикам найти недорогие способы, чтобы оповестить людей о способе возврата средств.