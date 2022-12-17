Мир 17 декабря 2022, 20:53 Более 14 миллионов тонн сельхозпродукции вывезли с Украины Минобороны Турции сообщило о вывозе с Украины порядка 14 млн тонн сельхозпродукции Pxhere

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Свыше 14 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции вывезли из портов Украины по морскому гумкоридору в рамках зерновой сделки. Об этом сообщило Министерство обороны Турции на своей странице в Twitter.

«К настоящему времени из портов Украины выход в груженом состоянии совершили 556 судов», — сказали в турецком ведомстве.

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Соглашение о вывозе украинского зерна подразумевало беспрепятственный выход сухогрузов через Черное море в Одессе и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на международный рынок.

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В конце октября Россия приостановила свое участие в соглашении после того, как украинские боевики атаковали гражданские суда в Черном море в районе Севастополя. Спустя время представители киевского режима дали письменные гарантии безопасности в районе гумкоридора.

После этого российская сторона возобновила участие в продовольственном соглашении 2 ноября, сообщил портал «Утро.ру». Украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что действие соглашения продолжили на 120 дней.