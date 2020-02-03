Более 130 россиян решили уехать из Китая из-за коронавируса

Посольство России в Китае связалось с 202 гражданами, из которых более 130 хотят выехать из провинции Хубэй. Трое россиян вернутся домой чартерным рейсом уже 3 февраля.

«Число наших граждан, выразивших к настоящему моменту готовность покинуть провинцию Хубей в рамках намеченной эвакуации, составляет 133 человека, из них 85 человек находятся в городе Ухань», — рассказал в эфире «России 24» пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

По его словам, все россияне согласились отправиться на 14 дней в карантин после прилета в Россию. Среди них нет зараженных коронавирусом.

Как сообщили агентству в авиакомпании «Ираэро», 3 февраля в Харбин отправят чартер из Иркутска. Самолет привезет 49 граждан КНР и доставит обратно троих россиян.

«Вылет из Иркутска — в понедельник в 18:20 (13:20 мск). Обратно борт заберет семью из трех человек, это граждане России», — сказал представитель авиаперевозчика.

Вице-премьер Татьяна Голикова 31 января объявила об эвакуации россиян из Китая. На следующий день вывезли более 100 человек через пункты пропуска в Приморье.

Регулярные рейсы из России в Китай закрыли с 1 февраля из-за коронавируса, а 3 числа отменили железнодорожное сообщение.

Число заразившихся постоянно растет. По последней информации, инфицированными стали более 17,2 тысячи человек. Погибли от коронавируса 362 человека, один из них находился на Филиппинах.