Мир 03 декабря 2023, 12:26 Более 130 россиян и их родственников вышли из сектора Газа МЧС: через пункт пропуска «Рафах» прошли еще 133 россиянина и члены их семей РИА «Новости»

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Через пункт пропуска «Рафах» 3 декабря прошли еще 133 россиянина и члены их семей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Людей направят в оперативный штаб МЧС России, расположенный в Египте. Там с россиянами и их родственниками работают психологи и медики, а специалисты помогают с оформлением документов. Эвакуированным выдают воду и еду.

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«После прохождения всех необходимых этапов авиация ведомства доставит эвакуированных в Москву», — передали в пресс-службе.

Несколько сотен человек уже вывезли из Газы в Россию, их доставили в Москву самолетами МЧС. Большая часть граждан РФ уже покинула сектор Газа, эвакуации ожидали около 200 россиян.

Ранее покинувшие палестинский анклав россияне рассказывали, что были рады выехать из «этого ада». Они благодарили всех, кто им помогал.