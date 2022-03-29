Более 130 граждан Турции эвакуировали российские военные из Херсонской области в Крым

Свыше 130 граждан Турции и 10 украинцев эвакуировали из Херсонской области в Россию военнослужащие Южного военного округа (ЮВО). Эвакуация производится в соответствии с обращениями зарубежных посольств, и по заявкам от местного населения, заявили в Минобороны РФ.

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 138 граждан Турецкой Республики и 10 граждан Украины», — привело РИА «Новости» сообщение российского оборонного ведомства.

Все желающие покинуть район были вывезены на автобусах или в составе колонны на личном автотранспорте с центральной площади Херсона. Им была обеспечена безопасность при поездке в Крым.

Эвакуация производится в соответствии с обращениями иностранных посольств, отметили в Минобороны, а также по заявкам от местного населения. Их получила российская военная комендатура Херсона.

Российские военнослужащие ранее доставили семь тонн гуманитарной помощи в населенный пункт под Черниговом. Там живут 700 человек, в основном пожилые люди и дети. Россия продолжает расширять географию оказания гуманитарной помощи жителям Черниговской области, отмечали в Министерстве обороны РФ. Каждый день российские военнослужащие выезжают в новые населенные пункты.