Более 130 человек умерли от жары в Японии

Жара установилась в Японии и стала причиной смерти людей. С начала месяца в стране умер 131 человек. Только с 12 по 19 августа в Токио скончались по крайней мере 28 местных жителей.

Как сообщил телеканал NHK, умершие — это люди старше 50 лет. Многим из них больше 70 лет. Часть из них нашли мертвыми в собственных домах. В помещениях или не было кондиционеров, или они не работали.

Ранее сообщалось, что с начала августа в японской столице скончались 79 человек из-за аномальной жары.

Текущая неделя стала самой жаркой на острове за все лето. Так, 17 августа столбики термометров показали +41,1 градуса. Таким образом, регион повторил рекорд двухлетней давности. В Токио — около +35… +36 градусов.

Жара обычно приходит в Японию в середине июля, после того как заканчивается сезон дождей. Но в этом году весь месяц стояла плохая погода. Было пасмурно и дождливо. Большое количество осадков привело к разливу рек и сходу оползней.

В прошлом году жертвами жары в Японии стали 126 человек. Еще более 70 тысяч пострадали.