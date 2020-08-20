Более 130 человек умерли от жары в Японии
Как сообщил телеканал NHK, умершие — это люди старше 50 лет. Многим из них больше 70 лет. Часть из них нашли мертвыми в собственных домах. В помещениях или не было кондиционеров, или они не работали.
Ранее сообщалось, что с начала августа в японской столице скончались 79 человек из-за аномальной жары.
Текущая неделя стала самой жаркой на острове за все лето. Так, 17 августа столбики термометров показали +41,1 градуса. Таким образом, регион повторил рекорд двухлетней давности. В Токио — около +35… +36 градусов.
Жара обычно приходит в Японию в середине июля, после того как заканчивается сезон дождей. Но в этом году весь месяц стояла плохая погода. Было пасмурно и дождливо. Большое количество осадков привело к разливу рек и сходу оползней.
В прошлом году жертвами жары в Японии стали 126 человек. Еще более 70 тысяч пострадали.