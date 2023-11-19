Мир 19 ноября 2023, 21:21 Более 13 тысяч человек погибли в секторе Газа с начала эскалации конфликта Число погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч unsplash.com

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Количество жертв эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа с 7 октября превысило 13 тысяч. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на власти.

Среди погибших — 5,5 тысячи детей. Без вести пропали более шести тысяч человек, заявили в палестинском анклаве.

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Эскалация палестино-израильского конфликта произошла утром 7 октября, когда боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территориям Израиля. В ответ ЦАХАЛ объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи» и стал атаковать объекты в секторе Газа.

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Амиром Абдоллахияном ситуацию в палестинском анклаве. Стороны сошлись во мнении, что ХАМАС и ЦАХАЛ должны прекратить боевые действия.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удар по школам «Аль-Фахура» и «Таль Аль-Заатар»в секторе Газа. Региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда ООН Адель Ходр назвала атаку ЦАХАЛ «сценой резни». Израильские военные не имеют права обстреливать школы и детские приюты, констатировала она.