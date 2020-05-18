Более 120 стран выступили за независимое расследование по появлению COVID-19

По мнению авторов идеи, нужно всесторонне исследовать источники и причины появления коронавируса. Чем больше стран будет участвовать в расследовании, тем объективнее будут его итоги, уверены в Евросоюзе. Авторы обещали отправить результаты во Всемирную организацию здравоохранения.

Сейчас к проекту подключились 27 членов ЕС, более 50 стран Африки, а также Великобритания, Канада, Япония, Бразилия, Южная Корея, Мексика, Австралия и Россия.

Китай и США от участия в международном расследовании воздержались. Власти Штатов заявили, что проводят собственное расследование, правда, они уже признались, что не смогли продвинуться в выявлении источника происхождения вируса.

Ранее спецслужбы некоторых стран обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе и надвигающейся вспышке заболевания по всему миру.

Инфекцию обнаружили в конце 2019 года в китайском Ухане. С тех пор в мире зафиксировали более 4,5 миллиона зараженных.