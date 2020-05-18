    18 мая 2020, 11:19

    Более 120 стран выступили за независимое расследование по появлению COVID-19

    Эля Данилюк

    Евросоюз первым выступил с идеей провести независимое расследование причин возникновения коронавируса. Его поддержали уже больше 120 стран по всему миру. Китай от такого проекта воздержался, сообщила газета The Guardian.

    По мнению авторов идеи, нужно всесторонне исследовать источники и причины появления коронавируса. Чем больше стран будет участвовать в расследовании, тем объективнее будут его итоги, уверены в Евросоюзе. Авторы обещали отправить результаты во Всемирную организацию здравоохранения.

    Сейчас к проекту подключились 27 членов ЕС, более 50 стран Африки, а также Великобритания, Канада, Япония, Бразилия, Южная Корея, Мексика, Австралия и Россия.

    Китай и США от участия в международном расследовании воздержались. Власти Штатов заявили, что проводят собственное расследование, правда, они уже признались, что не смогли продвинуться в выявлении источника происхождения вируса.

    Ранее спецслужбы некоторых стран обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе и надвигающейся вспышке заболевания по всему миру.

    Инфекцию обнаружили в конце 2019 года в китайском Ухане. С тех пор в мире зафиксировали более 4,5 миллиона зараженных.