Более 120 человек погибли в беспорядках на футбольном матче в Индонезии | 360°

Мир 02 октября 2022, 03:41 Поделиться Telegram

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Viber Более 120 человек погибли в беспорядках на футбольном матче в Индонезии Reuters: в ходе беспорядков на стадионе в Маланге в Индонезии погибло около 127 человек Pxhere.com

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Беспорядки начались после футбольного матча на стадионе в Маланге (Индонезия). В результате произошедшего погибли по меньшей мере 127 человек. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на полицию.

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Как указано в материале, еще 180 болельщиков пострадали.

Беспорядки начались после окончания футбольного матча. Фанаты клуба «Арема» вышли на поле после поражения своей команды, рассказал главный инспектор полиции провинции Восточной Явы Нико Афинта.

Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы успокоить разъяренных фанатов, указано в сообщении. После этого началась давка. Как отметил представитель правоохранителей, у людей также были проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа.

По словам представителя Минздрава, большинство из погибших затоптали насмерть, когда другие фанаты пытались покинуть стадион, говорится в материале The Guardian со ссылкой на главу управления здравоохранения Маланга Ридженси Виянто Виджойо.

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