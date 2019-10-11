Более 1,2 тысячи человек пропали на Багамах из-за урагана «Дориан»

На Багамских островах число пропавших без вести из-за урагана «Дориан» превысило 1,2 тысячи человек. Местные власти ведут их поиски. Стихия обрушилась на регион в сентябре.

Жертвами урагана стали уже 60 человек, сообщило агентство EFE со ссылкой на предоставленную руководством страны информацию.

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Ураганный ветер повредил или разрушил на островах порядка 13 тысяч строений. Затопленными оказались обширные территории. Материальный ущерб, нанесенный стихией, оценивается в сумму, превышающую 573 миллиона долларов.

Сейчас ведутся поиски 1208 человек. Ранее говорилось о более чем 600 пропавших.

Разрушительный ураган «Дориан» пронесся над Багамами в начале сентября. Скорость ветра достигала 56 метров в секунду. За сутки на островах выпало 60-89 сантиметров осадков, затопив 45% всех построек. Высота волн достигала шести метров.

Урагану присвоили пятую, самую опасную категорию. Он постепенно ослаб, пройдя по Атлантическому побережью США и Канады, но все равно был способен нанести существенный ущерб.