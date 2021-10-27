Более 12 млн детей в Нигерии перестали ходить в школу из-за страха похищения

Более 12 миллионов детей перестали ходить на занятия в школы Нигерии. Причиной стал страх, что их могут похитить. Об этом сообщил президент страны Мухаммаду Бухари.

«На данный момент более 12 миллионов детей имеют психологическую травму и боятся ходить в школу, особенно девочки», — привела слова Бухари нигерийская газета Punch.

Президент добавил, что ситуацию усугубили продолжающиеся атаки на систему образования. В школах наблюдается общее отсутствие системы безопасности, а преступники все чаще стали похищать учеников.

Бухари пояснил, что у детей нарушается психика, если они сами проходят через похищение или сталкиваются с похищениями своих одноклассников и учителей. В итоге эти дети начинают хуже концентрироваться на учебе и пропускают уроки.

В течение последних нескольких лет в Нигерии не прекращаются массовые похищения детей. Преступники забирают школьников, чтобы потом получит за них выкуп. Начиная с декабря бандиты похитили в стране более тысячи учащихся. В начале сентября губернатор штата Белло Матавалле объявил о закрытии всех начальных и средних образовательных учреждений.