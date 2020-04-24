Более 12 миллионов зрителей собрал концерт рэпера Трэвиса Скотта в игре Fortnite
Рэп-исполнитель Трэвис Скотт устроил внутри компьютерной игры Fortnite масштабное онлайн-шоу, которое успели посмотреть свыше 12 миллионов зрителей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Рэпер появился в образе гигантского киборга. Он раскидывал зрителей в разные стороны, управлял гравитацией, раскручивал звезды на небе, телепортировался и танцевал.
Музыканту совместно с разработчиками удалось создать зрелищное, постоянно меняющееся, интерактивное представление. Во время 10-минутного концерта, который разворачивался по всей карте, Скотт исполнил новую композицию The Scotts.
По данным издания, артисту удалось побить рекорд DJ Marshmello, собравшему аудиторию в 10 миллионов человек. Отмечается, что такие необычные мероприятия в онлайн-формате будут проходить внутри игры Fortnite с 24 по 26 апреля.