Более 12 миллионов зрителей собрал концерт рэпера Трэвиса Скотта в игре Fortnite

Рэпер появился в образе гигантского киборга. Он раскидывал зрителей в разные стороны, управлял гравитацией, раскручивал звезды на небе, телепортировался и танцевал.

Музыканту совместно с разработчиками удалось создать зрелищное, постоянно меняющееся, интерактивное представление. Во время 10-минутного концерта, который разворачивался по всей карте, Скотт исполнил новую композицию The Scotts.

По данным издания, артисту удалось побить рекорд DJ Marshmello, собравшему аудиторию в 10 миллионов человек. Отмечается, что такие необычные мероприятия в онлайн-формате будут проходить внутри игры Fortnite с 24 по 26 апреля.