Мир 19 ноября 2023, 20:06 Более 115 эвакуированных из Газы россиян вылетели в Москву Спецборт МЧС России с эвакуированными из Газы вылетел в Москву Prit Scr видео МЧС России

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Из Каира в Москву вылетели 117 эвакуированных из Газы россиян. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию», — передали в министерстве.

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На борту их сопровождают медики и психологи. Всего из зоны конфликта удалось вывезти более 550 человек, в Россию уже доставили 408 человек.

Ранее эвакуированные жители Газы благодарили российских спасателей за помощь. Измаил Эль-Наджар рассказал, что сотрудники МЧС РФ не оставили его в беде, они буквально боролись за то, чтобы вывезти мужчину из зоны палестино-израильского конфликта. Эль-Наджар признался, что по-настоящему понял значение выражения «Русские своих не бросают».