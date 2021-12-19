Более 11 тысяч человек эвакуировали в Малайзии из-за наводнений

Власти Малайзии решили эвакуировать более 11 тысяч человек из-за сильных наводнений. Об этом сообщил премьер-министр страны Исмаил Сабри Якоб.

«Многие люди заблокированы в собственных домах, в то время как некоторые уже восемь часов — в автобусах. Я отдал распоряжение Департаменту пожарно-спасательной службы немедленно оказать им помощь», — привело слова малайзийского премьера издание The Star.

Глава правительства уточнил, что всего в центрах эвакуации оказались 11 384 человека. Из опасных районов страны вывезли 4500 семей.

Обрушившиеся на Малайзию наводнения стали самыми мощными за последние 40 лет. Национальный гидрографический центр предупредил население страны о сильных осадках и порывистом ветре. Непогода ожидается на западном побережье Малайзии.

Ранее сильные ливни затопили бразильский штат Баия и соседний регион Минас-Жерайс. Из-за спровоцированных дождями наводнений и селевых потоков погибли 12 человек. Всего среди пострадавших оказались 267 человек. Эвакуировали более 8,3 тысяч жителей Бразилии.