Более $1,1 млн собрали для помощи бастующим заводов Белоруссии

Сотрудников бастующих белорусских предприятий решили финансово подстраховать. Им собрали поддержку в размере больше миллиона долларов, если они пострадают из-за невыхода на работу.

Об этом сообщил портал tut.by со ссылкой на координатора забастовочного движения Андрея Стрижака. Отмечается, что пожертвования сделали больше 21 тысячи человек.

Сообщается, что первыми выплаты будут получать работники предприятий МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азот».

Издание сообщает, что до сих пор продолжается сбор средств для людей, пострадавших от действий силовиков при разгоне массовых акций протеста. Согласно данным инициативы Support for Belarus, сейчас собранная сумма превышает 2,6 миллиона долларов.

В Белоруссии десятый день проходят митинги, после выборов президента. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Оппозиция недовольна итогами голосования. Она просит провести повторные выборы.

К протестам уже присоединились рабочие Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и сотрудники «Беларуськалий». Однако белорусский премьер заявил о стабильной работе всех предприятий.