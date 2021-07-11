Более 100 тысяч жителей Германии по ошибке получили подтверждение вакцинации

Более 100 тысяч жителей Бранденбурга получили уведомление о полном прохождении вакцинации от коронавируса. При этом им ввели только первую дозу препарата, сообщило издание BZ Berlin.

По информации издания, к 16 июня порядка 460 тысяч человек получили сообщение от местного Минздрава. В уведомлении говорилось о прохождении полной вакцинации от коронавируса. Также в электронном письме уточнялось, что прививки делали мобильные бригады или сотрудники центра вакцинации.

Но на тот момент получили обе дозы препарата лишь 382 тысячи бранденбуржцев. Причем некоторые из них вакцинировались в больницах или у врача частной практики. Получается, что более 100 тысяч человек получили подтверждение по ошибке, отметило издание.

Ранее власти Германии отменили двухнедельный карантин для российских туристов. Ограничения смягчили для тех путешественников, которые смогут предоставить справку о прививке, о перенесенном ковиде или покажут отрицательный ПЦР-тест. Новые правила въезда в страну начали действовать с 7 июля.