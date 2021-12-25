Более 100 тысяч случаев заболевания ковидом за сутки впервые зафиксировали во Франции

Французские врачи впервые зафиксировали более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об антирекорде сообщило издание Le Parisien.

По информации газеты, медики насчитали за сутки 104 611 новых случаев инфицирования коронавирусом. Такой показатель стал самым высоким во Франции за все время пандемии. В предыдущие два дня в стране тоже наблюдались антирекорды по новых случаям заражения.

Сейчас в больницах Франции находятся более 16 тысяч пациентов с ковидом. Из этого количества зараженных свыше 3,2 тысячи лежат в реанимации под наблюдением врачей.

Ранее французские власти заявляли, что в январе ситуация с коронавирусом в стране может стать более напряженной. Причиной этому станет штамм «омикрон», который считается более заразным по сравнению со всеми предыдущими вариантами вируса.

Как отмечал депутат Геннадий Онищенко, «омикрон» является более опасным штаммом для людей старшей возрастной группы. По его словам, каждая новая мутация вируса становится все более заразной для детей и «омикрон» не является исключением.