Более 100 тысяч птиц убили на Украине из-за болезни

Эпидемия птичьего гриппа вспыхнула в Винницкой области Украины. Из-за этого более 100 тысяч пернатых пришлось уничтожить.

Пресс-служба областного управления государственной службы страны по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что всего убили 108 600 птиц. Большинство из них (108 100 тысячи) принадлежали предприятию «Хутор». Еще 544 — ООО «Немиров-Подолье».

Ведомство уточнило, что украинские власти контролируют ситуацию в районе. Заводчики считают число здоровых и больных птиц. Орнитологи осматривают пернатых.

Ранее Госпотребслужба заявляла, что более 20 тысяч птиц сожгли в Винницкой области Украины после того, на «Хуторе» подтвердился птичий грипп. Всемирная организация по охране здоровья животных уточнила, что речь идет о птичьем гриппе серотипа Н5.

Украинский власти заявили, что предупредили своих партнеров о сложившейся ситуации. Евросоюз пока приостановил покупку мяса птиц с Украины. При этом яйца и и яичная продукция под ограничения не попала. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Госпродпотребслужбу Украины.