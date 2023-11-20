Мир 20 ноября 2023, 10:30 Более 100 сотрудников ООН погибли с начала конфликта Израиля и Палестины БАПОР: 104 сотрудника ООН погибли с начала конфликта ХАМАС и Израиля Mohammed Talatene / dpa / Global Look Press

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Около 104 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) убили с начала эскалации конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщили в докладе БАПОР.

«Всего с начала войны было убито 104 сотрудника», — указали в агентстве.

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По данным на вечер воскресенья, 19 ноября, с начала противостояния Армии обороны Израиля и палестинских радикалов ХАМАС погибли более 13 тысяч человек. Жертвами эскалации конфликта стали 5,5 тысячи детей. Более шести тысяч мирных жителей пропали без вести.

По данным Yedioth Ahronoth, в переговорах между израильской стороной и палестинскими радикалами наметился прогресс.

Обсуждение деталей проходит при посредничестве Катара. По их данным, боевики ХАМАС готовы освободить группу из 50 женщин и детей. Однако они сделают это в обмен на выполнение некоторых условий, в частности, взамен на освобождение порядка 150 палестинских женщин и детей из тюрем Израиля.