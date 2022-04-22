Более 100 россиян подпали под санкции Австралии

Австралийские власти ввели санкции в отношении 147 граждан России. В список попал и глава МИД России Сергей Лавров. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

На прошлой неделе стало известно, что в санкционный список Австралии попали 14 российских компаний. Это «Газпром», «Газпром нефть» КамАЗ, «Алроса», «Транснефть», «Росэлектроника», «Русгидро», «Ростелеком», Объединенная судостроительная корпорация, в том числе входящий в нее «Севмаш», «Совкомфлот», «Согаз», Новороссийский морской торговый порт, центр бронирования железнодорожных туров национального туристического офиса Visit Russia.

В прошедший четверг, 21 апреля, стало известно, что президент компании ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов отказался от полномочий члена совета директоров и президента компании. Об этом написал «Интерфакс».

Алекперов в этом месяце попал в санкционные списки Великобритании и Австралии.