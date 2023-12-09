Мир 09 декабря 2023, 18:30 Более 100 россиян и их родственников покинули сектор Газа МЧС: еще 100 россиян и членов их семей прошли через пункт пропуска «Рафах» Keystone Press Agency / Global Look Press

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Через пункт пропуска «Рафах» 9 декабря пропустили свыше 100 россиян и членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В оперативном штабе МЧС России в Каире гражданам России оказывают медицинскую и психологическую помощь. Их обеспечивают питанием и водой, помогают оформлять необходимые документы», — указали в ведомстве.

По данным МЧС, с начала гуманитарной миссии из зоны конфликта уже эвакуировали более 1000 человек. В Россию прибыли более 940 человек, из них более 420 детей.

В понедельник, 4 декабря, российский спасатели вывезли из анклава более 120 человек. Эвакуированных из сектора Газа направили спецбортом МЧС в Москву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что без помощи в секторе Газа не останется ни один россиянин. Она отметила, что работа по вывозу соотечественников из палестинского анклава продолжается.