Мир 12 декабря 2023, 03:54 Более 100 представителей ЕС попросят конгресс США разблокировать помощь Киеву Reuters: около 100 законодателей ЕС попросят США разблокировать помощь Украине РИА «Новости»

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Высокопоставленные представители Евросоюза планируют во вторник направить в конгресс США просьбу разблокировать военную помощь Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.

«Более сотни высокопоставленных европейских законодателей во вторник направят совместное письмо своим коллегам в США с просьбой к конгрессу разблокировать дальнейшую военную помощь Украине», — рассказали в агентстве.

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По данным Reuters, письмо подписали представители минимум 17 стран, в том числе Франции, Германии, Италии и Польши. Инициативу возглавил французский парламентарий Бенжамен Хаддад из партии президента страны Эммануэля Макрона.

Палата представителей конгресса США не собирается рассматривать запрос Белого дома о новом пакете помощи Украине, несмотря на визит президента Владимира Зеленского. Это стало известно из расписания законодательного органа.