Мир 12 марта 2023, 01:26 Более 100 подозреваемых задержали в Иране по делу об отравлении детей в школах IRNA: в Иране задержали свыше 100 подозреваемых в причастности к отравлению школьников Unsplash

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Более 100 человек задержали в 11 провинциях Ирана по делу об отравлении школьников с целью спровоцировать закрытие учебных заведений. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление МВД страны.

«Эти лица пытались посеять страх среди граждан и спровоцировать закрытие школ, чтобы вызвать в обществе недоверие к властям. <…> Другие разбрызгивали ядовитые химикаты из-за озорства, чтобы прервать занятия в классах», — говорится в заявлении правоохранительного ведомства.

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Компетентные органы проверяют «заинтересованных лиц», у которых были враждебные намерения, на предмет принадлежности к террористическим группировкам, приводит агентство заявление МВД.

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Массовое отравление школьников по всему ирану произошли с 30 ноября 2022 года, когда был зафиксирован первый случай. Большинство из 700 пострадавших школьников были выписаны из больниц в краткие строки.