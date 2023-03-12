12 марта 2023, 01:26
Более 100 подозреваемых задержали в Иране по делу об отравлении детей в школах
IRNA: в Иране задержали свыше 100 подозреваемых в причастности к отравлению школьников
Более 100 человек задержали в 11 провинциях Ирана по делу об отравлении школьников с целью спровоцировать закрытие учебных заведений. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление МВД страны.
«Эти лица пытались посеять страх среди граждан и спровоцировать закрытие школ, чтобы вызвать в обществе недоверие к властям. <…> Другие разбрызгивали ядовитые химикаты из-за озорства, чтобы прервать занятия в классах», — говорится в заявлении правоохранительного ведомства.
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Компетентные органы проверяют «заинтересованных лиц», у которых были враждебные намерения, на предмет принадлежности к террористическим группировкам, приводит агентство заявление МВД.
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Массовое отравление школьников по всему ирану произошли с 30 ноября 2022 года, когда был зафиксирован первый случай. Большинство из 700 пострадавших школьников были выписаны из больниц в краткие строки.
Школы
Иран
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