Более 100 новых случаев COVID-19 выявили в Китае

За сутки в Китае подтвердили 101 случай заражения коронавирусом. Накануне их было 68. В основном все заболевшие из Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Отдельно китайские специалисты ведут подсчет бессимптомных случаев. За последние 24 часа зафиксировали 27 носителей вируса, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Из больниц выписали 10 пациентов. Днем ранее число выявленных заболевших COVID-19 достигло 68, бессимптомных — 34.

Большинство случаев локальные: из 101 таких 98. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе их подтвердили 89, в провинции Ляонин — восемь, еще один — в Пекине. Три случая ввозные.

С начала эпидемии на материковом Китае выявили 84 060 случаев коронавирусной инфекции. Поправились 78 944 человека, скончались 4634, в больницах до сих пор остаются 482. Ввозных случаев — 2056, выздоровели 1977 человек.

Данные о бессимптомных больных китайские власти публикуют с 1 апреля.

Всемирная организация здравоохранения получила от Китая данные по вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в конце декабря 2019 года. Выяснилось, что ее возбудителем является новый коронавирус, инфекцию назвали COVID-19. О ее пандемии ВОЗ объявила 11 марта.