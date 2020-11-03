Более 100 млн человек проголосовали досрочно на выборах в США
Эти данные опубликовал на портале United States Elections Project профессор Университета штата Флорида Майкл Макдональд. Он отметил, что данные не стали рекордными. В 2016 году в выборах президента страны общая явка превысила 138 миллионов человек. Из них 47 миллионов голосовали досрочно.
Всего в США насчитывается около 240 миллионов человек, обладающих правом голоса.
Данные о числе американцев, избравших из-за пандемии коронавируса досрочную форму голосования, ранее подтвердила телекомпания CNN. Она сослалась на результаты подсчета, проведенного ей совместно с социологическими службами Edison Research и Catalist.
Число уже проголосовавших избирателей составляет 47% от общего числа зарегистрировавшихся. По крайней мере, шесть штатов — Техас, Гавайи, Невада, Вашингтон, Аризона и Монтана — за последние дни превзошли свою общую явку на всеобщих выборах 2016 года. Еще в семи штатах предвыборное голосование составляет не менее 90% от общего числа голосов в 2016 году. Это Северная Каролина, Орегон, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджия, Флорида и Теннесси.
В масштабах страны уже подано 100,2 миллиона бюллетеней, что составляет 73% от более чем 136,5 миллиона бюллетеней, поданных на президентских выборах 2016 года.
Британский предприниматель сделал ставку на победу в выборах действующего президента США Дональда Трампа. Он рискнул пятью миллионами долларов. В случае победы букмекерская контора выплатит ему 14 миллионов.