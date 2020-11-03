Более 100 млн человек проголосовали досрочно на выборах в США

Досрочно на проходящих 3 ноября всеобщих выборах в США проголосовали 100 298 838 человек. Воспользовались услугами почты 64,5 миллиона американцев. Пришли на избирательные участки более 35,7 миллиона.

Эти данные опубликовал на портале United States Elections Project профессор Университета штата Флорида Майкл Макдональд. Он отметил, что данные не стали рекордными. В 2016 году в выборах президента страны общая явка превысила 138 миллионов человек. Из них 47 миллионов голосовали досрочно.

Всего в США насчитывается около 240 миллионов человек, обладающих правом голоса.

Данные о числе американцев, избравших из-за пандемии коронавируса досрочную форму голосования, ранее подтвердила телекомпания CNN. Она сослалась на результаты подсчета, проведенного ей совместно с социологическими службами Edison Research и Catalist.

Число уже проголосовавших избирателей составляет 47% от общего числа зарегистрировавшихся. По крайней мере, шесть штатов — Техас, Гавайи, Невада, Вашингтон, Аризона и Монтана — за последние дни превзошли свою общую явку на всеобщих выборах 2016 года. Еще в семи штатах предвыборное голосование составляет не менее 90% от общего числа голосов в 2016 году. Это Северная Каролина, Орегон, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджия, Флорида и Теннесси.

В масштабах страны уже подано 100,2 миллиона бюллетеней, что составляет 73% от более чем 136,5 миллиона бюллетеней, поданных на президентских выборах 2016 года.

Британский предприниматель сделал ставку на победу в выборах действующего президента США Дональда Трампа. Он рискнул пятью миллионами долларов. В случае победы букмекерская контора выплатит ему 14 миллионов.