В США на 12 марта 2021 года сделали более 100 миллионов уколов вакцины против коронавируса. Прививки ставили тремя препаратами — двумя двухфазными и одним одноактным.

Данные по вакцинации привел Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Полностью прививки получили 35 000 159 человек — примерно 13,5% населения страны. Более 65,9 миллионов человек ввели минимум одну дозу по схеме двух уколов.

Среди людей от 65 лет и старше вакцинированы 32%, хотя бы одну дозу получили 61%. Около 80% смертей, вызванных COVID-19 в США, приходится на людей этой возрастной категории.

В общей сложности в США было сделано 101 миллион 128 тысяч прививок. В страну уже поставили 133 337 525 доз вакцины.

Американские СМИ признали, что российская вакцина «Спутник V» является единственным в мире препаратом для профилактики COVID-19 с полным циклом испытаний.