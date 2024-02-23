Мир 23 февраля 2024, 15:44 Более 100 машин столкнулись на трассе в Китае из-за гололеда NDTV: более 100 автомобилей столкнулись на скоростной трассе в Китае

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Свыше 100 автомобилей попали в ДТП в городе Сучжоу в Китае из-за гололеда. О жуткой аварии сообщила телекомпания NDTV.

Огромное количество машин столкнулось друг с другом на обледеневшем участке скоростной магистрали. Автомобили получили серьезные повреждения. Несколько человек пострадали.

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Волны холода, ледяные дожди и метели обрушились на значительную территорию Китая за последние недели. Непогода спровоцировала трудности с движением в период лунного Нового года, когда многие люди поехали домой, чтобы отметить праздник с близкими.

Несколько дней назад массовая авария произошла в Пензенской области. На трассе в Мокшанском районе столкнулись Lada Vesta, Mazda и ГАЗ. В результате ДТП пострадали пассажиры легковых автомобилей — трое взрослых и один ребенок. По факту случившегося организовали проверку.