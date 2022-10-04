Более 100 человек стали жертвами урагана «Иэн» — СМИ | 360°

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Более 100 человек стали жертвами урагана «Иэн» — СМИ

ABC: число жертв урагана «Иэн» в США превысило 100

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По крайней мере 103 человека погибли из-за урагана «Иэн». Он на прошлой неделе прошел по штату Флорида в США. О жертвах сообщила телекомпания ABC.

По данным канала, власти Флориды подтвердили гибель 99 человек, жертвами удара стихии также стали еще четверо жителей штата Северная Каролина. Ранее было известно о 98 погибших.

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Ураган четвертой категории «Иэн» приблизился к штату Флорида в  прошлую среду. На следующий день он ослаб до тропического шторма, но потом вновь усилился до первой степени с порывами ветра скоростью до 33 метров в секунду. Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что на полное восстановление уйдут годы. Пока же свыше 556 тысяч человек в штате остаются без света.

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Белый дом 1 октября заявил, что американский президент Джо Байден и его супруга Джилл прилетят во Флориду 5 октября.

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