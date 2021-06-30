Более 100 человек умерли из-за жары в Канаде

Аномальная жара в канадской провинции Британская Колумбия стала причиной смерти более 100 человек. Об этом CBC заявили в полиции.

Обычно в Британской Колумбии регистрируется около 130 смертей в течение четырех дней. Однако с пятницы по понедельник в провинции скончались 233 человека.

Официальные причины смерти еще устанавливаются, но офицеры считают, что большинство из них связано с жаркой погодой.

«Считается, что причиной большинства смертей была жара. Многие из умерших были пожилыми», — сообщи капрал Майк Каланж.

В понедельник, 28 июня, в деревне Литтон в Британской Колумбиия была зафиксирована самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Канаде, — 47,9 градуса. На следующий день был установлен новый температурный рекорд, жара достигла 49,5 градуса.

Экстремальные температуры привели к резкому росту звонков в службу скорой помощи. С пятницы по понедельник поступило 187 звонков медикам из-за теплового удара и 52 звонка из-за обмороков от перегрева.