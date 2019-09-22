Более 100 человек пострадали в Албании из-за землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 21 сентября в столице Албании Тиране. в результате природного бедствия пострадали 105 человек.

Как сообщило издание Albanian Daily News со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны, всем получившим в результате землетрясения травмы, оказали медицинскую помощь в больницах Дурреса и Тираны.

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Также в здравоохранительном ведомстве страны добавили, что большинство пациентов уже выписали из медучреждений после необходимых процедур.

На данный момент известно, что в больнице албанской столицы находятся семь человек, а в клинике Дурреса — три пострадавших.

После землетрясения в Тиране магнитудой 5,8 были зафиксированы и другие подземные толчки.

Эпицентр одного из них зафиксировали в районе портового города Дуррес — он находился в Адриатическом море. Его магнитуда составила 5,6. По данным Министерства обороны Албании, это землетрясение стало самым сильным в стране за последние 30 лет.