Более 100 человек пострадали в Албании из-за землетрясения
Как сообщило издание Albanian Daily News со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны, всем получившим в результате землетрясения травмы, оказали медицинскую помощь в больницах Дурреса и Тираны.
Землетрясение произошло у южных КурилПодробнее
Также в здравоохранительном ведомстве страны добавили, что большинство пациентов уже выписали из медучреждений после необходимых процедур.
На данный момент известно, что в больнице албанской столицы находятся семь человек, а в клинике Дурреса — три пострадавших.
После землетрясения в Тиране магнитудой 5,8 были зафиксированы и другие подземные толчки.
Эпицентр одного из них зафиксировали в районе портового города Дуррес — он находился в Адриатическом море. Его магнитуда составила 5,6. По данным Министерства обороны Албании, это землетрясение стало самым сильным в стране за последние 30 лет.