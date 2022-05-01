Более 100 человек попытались сорвать выступление главы МИД Германии по Украине

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии около 150 человек предприняли попытку сорвать выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которое касалось Украины.

Как сообщило издание Zeit со ссылкой на правоохранителей, на выступлении главы МИД ФРГ в Аренсбурге присутствовала тысяча человек. Бербок высказалась в поддержку поставок Украине тяжелого вооружения.

Протестующие захотели сорвать выступление министра, следует из данных полиции. Люди включили вой сирены, а также стали кричать слова «подстрекательница» и «лгунья».

Другое мероприятие с участием главы немецкого МИД решили отменить по соображениям безопасности.

Европа поддерживала поток хлынувших украинских беженцев, однако социальное благополучие последних в европейских странах остается на низком уровне. Правительства ЕС не стремятся помогать переехавшим людям, а главную нагрузку несут частные благотворительные организации и сами европейцы. Прошло два месяца, и теперь уже все выглядит не так однозначно. «360» собрал факты недовольства жителей Европы гостями с Украины.