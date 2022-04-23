Более 100 человек погибли в Нигерии при взрыве на незаконном нефтеперерабатывающем заводе

При взрыве на незаконном нефтеперерабатывающем заводе в нигерийском штате Риверс погибли более 100 человек, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на уполномоченного по нефтяным ресурсам Гудлага Опиу.

«Возгорание произошло на незаконной бункеровочной базе. Более 100 человек обгорели до неузнаваемости», — сообщил Опиу.

Взрыв произошел вечером 22 апреля. По данным агентства, во время взрыва сгорели несколько автомобилей, которые стояли в очереди на покупку нелегального топлива.

Незаконная переработка нефти в Нигерии стала выгодным бизнесом. Однако работа с горючими материалами в неподходящих условиях зачастую приводит к несчастным случаям.

Западная Африка переживает худший за последнее десятилетие продовольственный кризис. Засухи, наводнения, конфликты и экономические последствия пандемии коронавируса подтолкнули людей к краю пропасти, считают эксперты.