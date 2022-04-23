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    23 апреля 2022, 22:30

    Более 100 человек погибли в Нигерии при взрыве на незаконном нефтеперерабатывающем заводе

    Reuters: при взрыве на подпольной нефтяной базе в Нигерии погибли более 100 человек

    Полина Созыкина

    При взрыве на незаконном нефтеперерабатывающем заводе в нигерийском штате Риверс погибли более 100 человек, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на уполномоченного по нефтяным ресурсам Гудлага Опиу.

    Более 100 человек погибли в Нигерии при взрыве на незаконном нефтеперерабатывающем заводе

    «Возгорание произошло на незаконной бункеровочной базе. Более 100 человек обгорели до неузнаваемости», — сообщил Опиу.

    Взрыв произошел вечером 22 апреля. По данным агентства, во время взрыва сгорели несколько автомобилей, которые стояли в очереди на покупку нелегального топлива.

    Незаконная переработка нефти в Нигерии стала выгодным бизнесом. Однако работа с горючими материалами в неподходящих условиях зачастую приводит к несчастным случаям.

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