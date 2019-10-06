Более 100 человек погибли в Ираке в ходе протестов

Он особо подчеркнул, что среди погибших были восемь сотрудников правоохранительных органов. При этом он опроверг сообщения СМИ о том, что по участникам протестных акций открывали стрельбу на поражение.

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Кроме того, он опроверг причастность сотрудников полиции к атакам на редакции местных и зарубежных СМИ, расположенных в Багдаде.

Беспорядки в крупных городах Ирака начались с демонстраций с требованиями к властям решить проблемы безработицы и избавиться от коррупции.

За неделю мирные акции переросли в погромы с требованием к руководству страны уйти в отставку. Когда против демонстрантов начали применять слезоточивый газ, то протест только усилился.

После началась стрельба. Официальные власти заявили, что провокации с убитыми организовали сами манифестанты и сообщили об анонимных снайперах на крышах домов. Однако представить доказательства они не смогли.

На сторону протестующих встали депутаты парламента. В частности, их поддержал бывший полевой командир Муктата Ас-Садр, который присоединился к требованиям отставки правительства.

Глава кабинета министров Абдель Абдул Махди представил протестующим план реформ, который предусматривает выдачу субсидий на жилье обездоленным, пособие по безработице и скидки на недвижимость безработной молодежи.