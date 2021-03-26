Более 100 человек погибли из-за холодов в Техасе

В штате Техас (США) жертвой аномальных холодов стали по меньшей мере 111 человек. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на местные СМИ.

Техасский Департамент здравоохранения уточнил, что в основном все смерти, произошедшие с 11 февраля по 5 марта, связаны с переохлаждением. Кроме того, многие умерли из-за аварий, сбоев медоборудования и отравления угарным газом.

По данным издания, снежная буря обрушилась на Техас в середине февраля. В результате лопнули трубы тепломагистралей и водопроводов, вышли из строя ветряные установки, большое количество жителей осталось без электричества.