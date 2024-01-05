Мир 05 января 2024, 15:10 Более 100 человек остались под завалами после землетрясения в Японии Мэр японской Вадзимы Сакагути: под завалами домов остались свыше 100 человек Zhang Xiaoyu / Global Look Press

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Как минимум 100 человек остались под завалами в японском городе Вадзима, пострадавшем от сильных землетрясений в первый день нового года. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Сигэру Сакагути. Как сообщило РИА «Новости», градоначальник подчеркнул, что это предварительные данные.

По его словам мэра, у спасателей на данный момент нет полной информации о масштабах разрушений, а также точном количестве оказавшихся людей под завалами.

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«Нам неизвестно, сколько там человек, но цифра трехзначная, больше 100», — сказал мэр.

Сакагути отметил, что в некоторых районах спасателям удается наладить контакт с людьми под обломками, а там, где голосов нет, сместить очередность разбора завалов.

В первый день 2024 года серия землетрясений сотрясла запад Японии. Наиболее пострадавшей оказалась префектура Исикава.

Согласно последней информации, в результате ЧП погибли 94 человека, еще около 470 получили ранения, уточнило японское издание SP.